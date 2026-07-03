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Hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 17 Temmuz'a kadar uzatıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvan üreticilerinin, hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresinin 17 Temmuz Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu.
Hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 17 Temmuz'a kadar uzatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin haziran ve aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerektiği, bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, üreticilerin Kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formu doğru ve eksiksiz bir şekilde, tüm hayvanların kulak numaralarını yazarak bildirmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, küçükbaş hayvan üreticilerinin 17 Temmuz tarihine kadar bildirimde bulunmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Beyanda bulunmayan üreticilerin yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabileceği ve gününde beyanda bulunmayan üreticilerin Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden yararlanamayacağı uyarısında bulunuldu.

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