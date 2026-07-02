  • BIST 14450.5
  • Altın 6189.03
  • Dolar 46.6907
  • Euro 53.5342
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Güzelyurt’ta Kavga: 1 Kişinin Burnu Kırıldı, 2 Kişi Tutuklandı

» »
Güzelyurt’ta meydana gelen kavgada bir kişinin burun kemiği kırıldı. Olayın ardından iki kişi polis tarafından tutuklandı.
Güzelyurt’ta Kavga: 1 Kişinin Burnu Kırıldı, 2 Kişi Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olay, bugün saat 02.30 sıralarında Güzelyurt’ta bir ikametgahta meydana geldi.

Evde sakin A.E.S. (E-25) ile M.K.E. (E-30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle birbirlerini ciddi şekilde darp etti. Kavga esnasında aldığı darbe sonucu M.K.E.’nin burun kemiğinin kırıldığı bildirildi.

"Vahim zarar" ve "ciddi darp" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan her iki şahıs da polis tarafından tutuklandı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Juju " sahte diploma davasında" yeniden mahkemede26 Ocak 2026 Pazartesi 12:09
  • Motosiklet sürücüsü yol kenarında yürüyen yayalara çarptı!23 Aralık 2025 Salı 09:23
  • Güzelyurt'ta eylem ateşi yandı22 Aralık 2025 Pazartesi 20:38
  • Narenciye Üreteciler Birliği bugün eylem ateşini yakacak22 Aralık 2025 Pazartesi 17:20
  • Özçınar, “Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği” konulu çalıştaya katıldı04 Aralık 2025 Perşembe 19:08
  • Bostancı’da çok sayıda silah bulundu: İki zanlıya 8 gün ek tutukluluk12 Kasım 2025 Çarşamba 13:48
  • TDP, Tahsin Mertekçi’yi andı: Ülkemiz için büyük bir değerdi09 Kasım 2025 Pazar 10:31
  • Cengiz Topel Hastanesi’nde personel krizi27 Ekim 2025 Pazartesi 10:26
  • Güzelyurt'ta sarhoşluk ve rahatsızlık21 Eylül 2025 Pazar 10:32
  • Yeşilırmak’ta baltalı saldırı: Zanlı denizden kaçarken yakalandı12 Ağustos 2025 Salı 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti