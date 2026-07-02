Güzelyurt’ta Kavga: 1 Kişinin Burnu Kırıldı, 2 Kişi Tutuklandı

Güzelyurt’ta meydana gelen kavgada bir kişinin burun kemiği kırıldı. Olayın ardından iki kişi polis tarafından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre olay, bugün saat 02.30 sıralarında Güzelyurt’ta bir ikametgahta meydana geldi.

Evde sakin A.E.S. (E-25) ile M.K.E. (E-30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle birbirlerini ciddi şekilde darp etti. Kavga esnasında aldığı darbe sonucu M.K.E.’nin burun kemiğinin kırıldığı bildirildi.

"Vahim zarar" ve "ciddi darp" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan her iki şahıs da polis tarafından tutuklandı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.