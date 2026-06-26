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Güzelyurt'taki Yüksekten Düşme Olayı Ölümle Sonuçlandı: 3 Kişi Tutuklandı

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Güzelyurt’ta kaldığı işçi lojmanının çatısından düşerek ağır yaralanan 30 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Güzelyurt'taki Yüksekten Düşme Olayı Ölümle Sonuçlandı: 3 Kişi Tutuklandı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, "tedbirsizlik sonucu ölüme sebep olmak" suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre olay, 24 Haziran 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kalmakta olduğu işçi lojmanının damında bulunduğu sırada dengesini kaybeden MD. Humayun Kabir (E-30), yaklaşık 8.20 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Kabir, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Haziran 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.

3 Kişi Gözaltında: Yaşanan iş kazası ve ölümün ardından "tedbirsizlik sonucu ölüme sebep olmak" gerekçesiyle soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri; M.K. (E-57), M.B.H. (E-38) ve M.A.H. (E-26) isimli şahısları tutukladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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