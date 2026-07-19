Zümrütköy'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Polisten yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 sıralarında, Zümrütköy Yasemin Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan EN 325 plakalı salon araçta, muhtemelen ön göğüs kısmındaki elektrik aksamının kısa devre yaparak alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle aracın iç kısmı, tüm kaportası, arka sol lastiği ile motor bölümündeki plastik aksamlar yanarak zarar görürken, oluşan yüksek ısı nedeniyle aracın tüm camları da patladı.

Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.