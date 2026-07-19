  • BIST 13981.05
  • Altın 6092.24
  • Dolar 47.135
  • Euro 53.935
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Zümrütköy'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

» »
Zümrütköy'de seyir halindeyken alev alan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Zümrütköy'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Polisten yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 sıralarında, Zümrütköy Yasemin Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan EN 325 plakalı salon araçta, muhtemelen ön göğüs kısmındaki elektrik aksamının kısa devre yaparak alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle aracın iç kısmı, tüm kaportası, arka sol lastiği ile motor bölümündeki plastik aksamlar yanarak zarar görürken, oluşan yüksek ısı nedeniyle aracın tüm camları da patladı.

Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatma Ünal Juju yine mahkemede!29 Ocak 2026 Perşembe 12:11
  • Juju " sahte diploma davasında" yeniden mahkemede26 Ocak 2026 Pazartesi 12:09
  • Motosiklet sürücüsü yol kenarında yürüyen yayalara çarptı!23 Aralık 2025 Salı 09:23
  • Güzelyurt'ta eylem ateşi yandı22 Aralık 2025 Pazartesi 20:38
  • Narenciye Üreteciler Birliği bugün eylem ateşini yakacak22 Aralık 2025 Pazartesi 17:20
  • Özçınar, “Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği” konulu çalıştaya katıldı04 Aralık 2025 Perşembe 19:08
  • Bostancı’da çok sayıda silah bulundu: İki zanlıya 8 gün ek tutukluluk12 Kasım 2025 Çarşamba 13:48
  • TDP, Tahsin Mertekçi’yi andı: Ülkemiz için büyük bir değerdi09 Kasım 2025 Pazar 10:31
  • Cengiz Topel Hastanesi’nde personel krizi27 Ekim 2025 Pazartesi 10:26
  • Güzelyurt'ta sarhoşluk ve rahatsızlık21 Eylül 2025 Pazar 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti