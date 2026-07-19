Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavları tamamlandı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu İlkokul Müdür ve Müdür Muavini, Okul Müdür ve Müdür Muavini ile Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavlarının 19 Temmuz tarihinde yapılıp tamamlandığını, toplamda 1315 kişinin katıldığı sınavların sorunsuz geçtiğini sö

Lefkoşa’da 3 büyük okulun sınav merkezi olarak kullanıldığı sınavın başarıyla tamamlanmasında payı olan 148 gözetmen, kurum personeli ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu polis mensuplarına da katkılarından dolayı teşekkür eden Köseoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve İrsen Küçük Ortaokulunda gerçekleştirilen ve toplamda 1091 kişinin katılmış olduğu Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavında katılım oranının % 92 olarak gerçekleştiğini söyleyen Köseoğlu, sınavda başarı oranının % 59, en yüksek notun ise 100 olduğunu aktardı.

Köseoğlu sözlerine şöyle devam etti; Yapılan sınavlar sonrası resmi web sayfamızdan ( khk.gov.ct.tr) açıklanan sonuçlar geçici sonuçlar olup, kesin sonuçlar üç (3) iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrası kesinleştirilecektir.

Sonuçların kesinleşmesinden sonra 60 ve üzeri puan alıp başarılı olan adaylar branş sınavlarına Online başvuru yapabileceklerdir.

Köseoğlu Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı başarı belgelerinin ise, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı resmi web sayfasından ( khk.gov.ct.tr) . duyurulacak bir tarihte dağıtımına başlanacağını sözlerine ekledi.