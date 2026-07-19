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Hedef 5 ayda çözüm!

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 - 29 Temmuz tarihleri arasında, kalabalık bir heyetle Kıbrıs'a geliyor.
Hedef 5 ayda çözüm!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 - 29 Temmuz tarihleri arasında, kalabalık bir heyetle Kıbrıs'a geliyor. Güneyde yayınlanan Alpha News'ün haberine göre Guterres, önümüzdeki 5 ay içerisinde "Kıbrıs'ta çözümü" hedefliyor. Haberde, Guterres'in ada ziyaretine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Habere göre Guterres, 27 Temmuz Pazartesi akşamı, kendisine eşlik edecek geniş bir heyetle birlikte Ada'ya ayak basacak.

Heyette Rosemary Di Carlo ve Jean-Pierre Lacroix gibi üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu on kişilik bir ekip yer alıyor.

28 Temmuz Salı sabahı saat 10.30'da Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile, 11.45'te ise Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile ayrı ayrı görüşecek. Habere göre akşam saatlerinde ise 'tüm tarafların' davet edildiği bir yemek verilecek. Ancak sözü edilen "davetli tarafların" kimler olduğuna dair bilgi yok. Guterres, 29 Temmuz Çarşamba günü ise Sabah saat 10.00'da iki liderle ortak bir görüşme gerçekleştirecek ve ardından basın toplantısı düzenleyerek Ada'dan ayrılacak.

 

Hedef Ağustos sonu 5+1

Habere göre ziyaretin ana amacı, önümüzdeki süreçte (Ağustos sonu veya BM Genel Kurulu döneminde) gayriresmî bir beşli konferansın toplanması için gerekli zemini oluşturmak ve mutabakata varmak.

Haberde, Guterres'in aslında Orta Doğu ülkelerini kapsayan bir tur planladığı ancak Maria Angela Holguin'in devreye girmesiyle rotanın değiştiği vurgulanıyor.

Holguin'in, beşli konferansın toplanması önündeki engelleri aşmak adına Guterres'i Ada'ya gelmeye ikna ettiği ve bu süreçte kilit bir rol oynadığı ifade ediliyor.

​Alpha News, Guterres'in bu adımıyla, "tarihe altın harflerle geçme" hedefi doğrultusunda Kıbrıs meselesinde son bir diplomatik hamle yaptığını vurguluyor.

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