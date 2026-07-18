465 sürücü rapor edildi

Polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 2 bin 919 sürücü kontrol edildi. Kuralları ihlal eden 465 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 45 araç trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 919 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayaları tehlikeye atan toplam 465 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 45 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde en fazla tespit edilen ihlal 189 olayla "diğer trafik suçları" olurken, 136 sürücü yasal hız sınırını aşmaktan rapor edildi. Ayrıca 40 sürücü seyrüsefer ruhsatsız, 32 sürücü elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamaktan, 16 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 12 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, 10 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 10 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 7 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan, 4 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanmaktan, 4 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan, 4 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 1 sürücü ise tehlikeli sürüş yapmaktan rapor edildi.