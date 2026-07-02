Erhürman: "Telaşa mahal yok, süreci kararlılıkla takip ediyoruz"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'nin çabalarını desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Erhürman, ortada kesinleşmiş bir plan değil, yalnızca bazı fikirlerin bulunduğunu yineledi. Sürece ilişkin siyasi partiler, sendikalar, gençlik örgütleri ve diğer ilgili kesimlerin düzenli olarak bilgilendirildiğini kaydeden Erhürman, provokasyonlara ve siyasi rant arayışlarına prim vermeyeceklerini vurguladı.

Erhürman, "Halkımızın geleceği, çocuklarımızın hakları ve Kıbrıslı Türklerin özne olma konumunun korunması tek önceliğimizdir. Son derece sakiniz, hiç aralıksız çalışıyoruz ve kararlıyız. Telaşa mahal yok." ifadelerini kullandı.