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Viktoras Papadopulos: Antonio Guterres’in çıkmazı aşmak için planı var

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Papadopulos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için bir planı bulunduğunu ifade ederek, önümüzdeki haftaların sürecin seyrinde belirleyici olacağını iddia etti.
Viktoras Papadopulos: Antonio Guterres’in çıkmazı aşmak için planı var

Rum Yönetimi Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunundaki “Çıkmazı aşmak için bir planı olduğunu” iddia etti.

Alphanews haber sitesine göre, Rum Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos bugün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için bir planı olduğunu, önümüzdeki haftaların belirleyici olacağını iddia etti.

Habere göre, Papadopulos konuşmasının devamında; “Görüşmelerin çeşitli düzeylerde hem BM hem de BM Genel Sekreteriyle koordineli bir şekilde Genel Sekretere yardımcı olan AB tarafından sürdürüldüğünü” belirtirken, “Şimdi birlik olma zamanı, halkın ve liderliğin birlik olma zamanı” şeklinde konuştu.

Papadopulos ayrıca, “Hem Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin kaldığı yerden yeniden başlamasına onay vermesi için Türkiye’nin fayda ve çıkar sağlaması, hem de çözümün AB ilkelerine uyumlu olmasını sağlamak adına AB’nin müzakere sürecine dahil olması için yoğun bir çabanın başladığını” da savundu.

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