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Bu yalnızca acının yıl dönümü değil

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Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenleri andı
Bu yalnızca acının yıl dönümü değil

Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, 2 Temmuz 1993’te Sivas Oteli’nde yaşamını yitiren 33 kişiyi andı.

Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti, Sivas Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajda, “Tarihsel hafızanın korunmasının, hakikatle yüzleşmenin ve eşit yurttaşlığa dayalı çoğulcu demokratik cumhuriyet idealinin güçlenmesinin” önemi vurguladı.

Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı’nın mesajında “2 Temmuz, Alevilerin tarihsel hafızasında yalnızca bir acının yıl dönümü değildir. Aynı zamanda adalet arayışının, hakikat mücadelesinin ve eşit yurttaşlığa dayalı çoğulcu demokratik cumhuriyet idealinin kuşaktan kuşağa taşınan ortak vicdanıdır” denildi.

Madımak’ın sadece  geçmişte yaşanan bir trajedi olmadığının vurgulandığı mesajda, adaletin, eşit yurttaşlığın ve çoğulcu demokratik cumhuriyet idealinin güçlenmesine katkı sunmanın temel dayanaklardan biri olduğu belirtildi.

“Geçmişin acılarını unutmadan, bunları geleceğin barışına ve ortak yaşamına dönüştürme iradesi, Alevi öğretisinin en güçlü miraslarından biridir ” denilen mesajda, şunlar da kaydedildi:

 “Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı olarak; tarihsel hafızanın korunmasını, hakikatle yüzleşmeyi, insan haklarının evrensel ilkelerini, laikliği, demokrasiyi, hukuk devletini ve eşit yurttaşlığı yalnızca Aleviler için değil, yaşadığımız coğrafyalardaki bütün insanlar için ortak bir gelecek ideali olarak görüyoruz. 

Hakikatin inkar edilmediği, adaletin gecikmediği, hiçbir yurttaşın kimliği, inancı, dili, düşüncesi ya da yaşam biçimi nedeniyle ötekileştirilmediği; eşit yurttaşlığa dayalı çoğulcu demokratik cumhuriyet idealini güçlendirmek, yalnızca geçmişle yüzleşmenin değil, demokratik meşruiyeti derinleştirmenin ve ortak geleceği birlikte kurmanın tarihsel sorumluluğudur.”

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