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Erhürman, Hagström’ü kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Martin Hagström’ü kabul etti
Erhürman, Hagström’ü kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.

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