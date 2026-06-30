Lefkoşa'nın güneyinde cinayete teşebbüs!

Politis gazetesi ise haberinde Rum polisinin bir cinayete teşebbüs davası araştırdığını yazarken, 38 ve 58 yaşlarında iki kadının geçen cumartesi günü öğleden sonra Lefkoşa Rum kesimindeki dairelerinde yaralı şekilde tespit edildiklerini yazdı.

Kadınların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu yazan gazete, polisin olayla ilgili 35 yaşındaki Suriyeli Ahmed Al Zoueid’i aradığını belirtti.