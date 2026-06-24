Politis: 5+1 toplantısından sonuç çıkmaması halinde Kasım'da ikinci bir 5+1 gündeme gelebilir

Holguin’in 5+1 öncesi Atina, Ankara ve Lefkoşa’da temaslarda bulunması beklenirken, temmuz sonu veya ağustos başındaki toplantıdan sonuç çıkmaması halinde kasımda ikinci bir 5+1 toplantısı yapılabileceği belirtildi.

İstişarelerde bulunmak için bugünlerde New York’ta bulunan BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Atina-Ankara-Lefkoşa üçgeninde bir başka istişare turu daha yapmak için yaklaşık on gün içinde geri dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Politis gazetesi “İkinci Beş Taraflı Toplantı da Ufukta” başlıklı haberinde, Holguin’in Kıbrıs sorunundaki 5+1 formatındaki sürecin toplanmasına ilişkin nihai kararın alınmasıyla ilgili başka bir istişare turu için önümüzdeki günlerde Atina, Ankara ve Lefkoşa üçgeninde bulunacağını yazdı.

Kıbrıs sorunuyla ilgili 5+1 formatındaki toplantının temmuz sonu, ağustos ayı başında gerçekleştirilmesinin beklendiğini yazan gazete, bugüne kadar yapılan tüm görüşmelere bakıldığında kasım ayında ikinci bir beş taraflı toplantı yapılmasının ihtimal dışında bırakılmadığını kaydetti.

Haberde Holguin’in bir yandan arzu edilen beş taraflı toplantıyı kesinleştirmeye çalışacağı, diğer yandan da tarafları bir anlaşma noktasına getirme yönündeki genel çabasıyla, prensip olarak ortak bir payda olmayı hedefleyen bir belgeyle stratejik bir anlaşmaya varılmasını amaçladığı öne sürüldü.

Holguin’in bu çerçevede temmuz ayı tamamlanmadan beş taraflı bir toplantı yapılmasını başarmak için elinden geleni yapacağını kaydeden gazete, bu hedefe rağmen tarafların mutabık kalacağı çerçevenin nihai olarak belirlenmesi için, beş taraflı bir toplantı daha olabileceğinin ihtimal dışında bırakılmadığına işaret etti.

Gazete, yapılan tartışmaların tümüne bakıldığında “diplomatik kaynakların” ikinci 5+1 formatındaki toplantının kasım ayında yapılmasını göz ardı etmediklerine işaret etti.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak” tarafların BM Genel Sekreteri Guterres’in görevinden ayrılmasından önce stratejik bir anlaşmaya varıp varamayacağı veya yeni göreve başlayacak genel sekreterin bu toplantının sonucunu ele alması için yeni bir beş taraflı toplantıya ihtiyaç duyulup duyulmadığının ortaya çıkması için, temmuz sonu veya ağustos başında yapılacak beş taraflı toplantının sonucunun beklendiğini belirtti.

Şu veya bu şekilde zaman takvimlerinin kayda geçirilmesinin gerekli olduğunu ve bunun tüm taraflarca anlaşılmış olduğunu ifade eden gazete, Holguin’in tarafların istekleri temelinde sürecin içeriğini değerlendirmesi ve şekillendirmesi gerekeceğini yazdı.

Haberde temmuz sonu veya ağustos başında yapılması planlanan 5+1 formatındaki toplantının tarafları stratejik bir anlaşmaya götürmemesi halinde, kasım ayında ikinci bir 5+1 toplantı yapılmasının planlandığı yinelendi.