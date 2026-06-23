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Özuslu: Spor Bakanlığı şimdi mi aklınıza geldi?

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, Başbakan Ünal Üstel’in Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmasına yönelik açıklamalarını eleştirdi.
Özuslu: Spor Bakanlığı şimdi mi aklınıza geldi?

Uzun yıllardır hükümette bulunan UBP’nin spor ve gençlik alanındaki eksiklikleri gidermek için bugüne kadar somut adımlar atmadığını savunan Özuslu, yeni bakanlık vaadinin geç kalmış bir adım olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel’in CONIFA Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından yaptığı açıklamayı hatırlatan Özuslu, hükümetin yaklaşık yedi yıldır iktidarda bulunduğunu belirterek, “Bu süre boyunca neden gerekli düzenlemeler yapılmadı?” sorusunu gündeme getirdi.

Spor yönetiminde istikrarsızlık eleştirisi

Sporun son yıllarda farklı hükümetler döneminde çeşitli kurum ve makamlar arasında el değiştirdiğini ifade eden Özuslu, bu durumun spor politikalarında istikrarsızlığa yol açtığını söyledi. Sporun zaman zaman Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve farklı bakanlıklar bünyesinde yönetildiğini belirten Özuslu, bunun hükümetlerin konuya yaklaşımını ortaya koyduğunu savundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmasının yeni bir öneri olmadığını dile getiren Özuslu, spor camiasının yıllardır bu talebi gündemde tuttuğunu ve KKTC 13. Spor Şurası’nda da bu konuda ortak görüş oluştuğunu hatırlattı.

Federasyonlar kaynak sıkıntısı yaşıyor

Spor federasyonlarının ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Özuslu, birçok federasyonun yetersiz bütçeler nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını ifade etti. Uluslararası organizasyonlara katılacak sporcuların ve federasyonların ihtiyaç duydukları desteği zamanında alamadığını söyleyen Özuslu, bu nedenle bazı sporcuların programlarını önceden planlamakta güçlük çektiğini kaydetti.

“Şura kararları hayata geçirilmedi”

2023 yılında düzenlenen Spor Şurası’nda alınan kararların uygulanmadığını ileri süren Özuslu, sponsorluk mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin ve sporda şiddetin önlenmesini amaçlayan yasal çalışmaların ilerletilmediğini söyledi.

Spor tesislerindeki eksikliklerin, altyapı sorunlarının ve okul sporlarında yaşanan sıkıntıların çözüm beklediğini belirten Özuslu, spor alanında kalıcı başarı için tüm paydaşların katkısıyla kapsamlı bir politika oluşturulması gerektiğini vurguladı.

 

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