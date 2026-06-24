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Kanada’da tarihi karar: Ağaçlara “hak sahibi canlı varlık” statüsü verildi: İnsan gibiler, nefes alıyor ve yaşıyorlar

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Kanada'nın Montreal kentinin yaklaşık 2 bin nüfuslu Terrasse-Vaudreuil bölgesinde belediye, ağaçların "haklara sahip canlı varlıklar" olarak tanındığını açıkladı.
Kanada’da tarihi karar: Ağaçlara “hak sahibi canlı varlık” statüsü verildi: İnsan gibiler, nefes alıyor ve yaşıyorlar

CBC News'in haberine göre, yaklaşık 2 bin kişilik nüfusa sahip Terrasse-Vaudreuil bölgesinde Belediye Meclisi 9 Haziran'da konuya ilişkin bir karar aldı.

Buna göre, ağaçları "kendi haklarına sahip canlı varlıklar" olarak resmen tanıyan Belediye Meclisi, ağaçların "yaşam, büyüme ve bütünlük" hakları da dahil korunması gerektiğine karar verdi.

Belediye Başkanı Michel Bourdeau, ağaçların korunması veya kesilmesi gerektiğinde yerlerine yenilerinin dikilmesi için mevcut yönetmeliklerin gözden geçirileceğini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda "en büyük müttefikin ağaçlar" olduğu değerlendirmesinde bulunan Bourdeau, "Bir ağaç tıpkı bir insan gibidir. Nefes alır ve yaşar." ifadelerini kullandı.

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