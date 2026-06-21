  • BIST 14734.5
  • Altın 6204.71
  • Dolar 46.4089
  • Euro 53.2515
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

Her Daim Doğa Dostları’ndan Deniz Şebboyu için koruma çabası

» »
Her Daim Doğa Dostları Grubu, Yeniboğaziçi sahil bölgesinde görülen Deniz Şebboylarını (Matthiola tricuspidata) korumak için çalışma başlattı.
Her Daim Doğa Dostları’ndan Deniz Şebboyu için koruma çabası

Gurup üyeleri, üzerine basılmasını, araçlarla üzerinden geçilmesini engellemek ve dikkat çekmek amacıyla, Yeniboğaziçi karavan alanı yakılarındaki Şebboyların etraflarını ahşap kazıklarla işaretledi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, Deniz Şebboyu’nun sahillerde yetişen en zarif ve dirençli bitki türlerinden olduğunu, ancak insanların  faaliyetleri, yürürken basılan yere dikkat edilmemesi ve sahillere kontrolsüzce giren araçlar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Şentuğ, “Amacımız çok net. Bu özel çiçeklerin fark edilmesini sağlamak, üzerlerine basılmasını ve araçlar tarafından ezilmesini önlemek”dedi.

Deniz Şebboylarının, erozyonun önlenmesinde, biyoçeşitlilik, pek çok böceğe ev sahipliği yapması, doğal güzellik, eko-turizm, doğa gözlemcileri için büyük önem taşıdığını kaydeden Şentuğ, kumullarda yürürken nereye basıldığına dikkat edilmesi, araçlarla kumullara girilmemesi çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yeşil Barış'ta Doğan Sahir dönemi... “Hedefimiz, doğayla barışık, yaşanabilir bir gelecek inşa etmek”31 Temmuz 2025 Perşembe 12:26
  • Bilim insanları uyardı: 1,5 derece hedefi için karbon bütçesinde yalnızca 2 yıl kaldı19 Haziran 2025 Perşembe 18:45
  • Okyanusların rengi neden kararıyor?05 Haziran 2025 Perşembe 18:03
  • Meritta deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezi 7. Yılını coşkuyla kutladı13 Mayıs 2025 Salı 10:20
  • Dünya'nın derin deniz tabanının sadece yüzde 0,001'ini keşfettik08 Mayıs 2025 Perşembe 20:41
  • Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği: Lefke bölgesinde sigara yasağı görmezden geliniyor25 Mart 2025 Salı 11:24
  • Su krizi, ormansızlaşma ve iklim değişikliği tehdidine dikkat çekildi20 Mart 2025 Perşembe 18:10
  • İklim değişikliği çikolatayı da tehdit ediyor14 Şubat 2025 Cuma 18:24
  • Kuş gribi vakalarının artmasıyla, bazı evcil hayvan mamaları risk altında22 Ocak 2025 Çarşamba 19:27
  • Küresel ısınma artıyor: İşte son 10 yıldaki sıcaklıklar16 Ocak 2025 Perşembe 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti