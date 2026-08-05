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Berova'dan itiraf gibi açıklama! Allah korusun, olası bir iktidarlarında bu durum daha da kötüleşir.

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Berova, CTP'nin ekonomi ve kamu maliyesine ilişkin somut bir yol haritası ortaya koymadığını ifade ederek, olası bir CTP iktidarında kamu maliyesinin sürdürülemeyeceğini kaydetti
Berova'dan itiraf gibi açıklama! Allah korusun, olası bir iktidarlarında bu durum daha da kötüleşir.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ve Gökhan Altıner'in hazırlayıp sunduğu, Sabah Postası isimli programa konuk oldu.

Özdemir Berova, yaptığı konuşmada, CTP'yi ekonomi ve kamu maliyesi politikaları üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Berova, CTP'nin seçim öncesinde ortaya koyduğu söylemlerin somut bir yol haritasına dayanmadığını ifade ederek, olası bir CTP iktidarında kamu maliyesinin ciddi risklerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Yaklaşık 5-6 ay sonra seçime gidileceğini belirten Berova, CTP'nin proje bazlı çalışmalarını veya mevcut ekonomik sorunları nasıl çözeceğine ilişkin planlarını kamuoyuyla paylaşmadığını söyledi.

"Nasıl çözeceklerini ifade etsinler. Konuşmalarının altı dolu değil" diyen Berova, Meclis'teki konuşmaları dinlediğinde CTP'nin hayata geçirmek istediği politikaları anlamakta zorlandığını ifade etti.

"BU DEVLETİN KAMU MALİYESİNİ 3 AY YÖNETEMEZLER"

Ortaya konulan anlayışın kaygı verici olduğunu dile getiren Berova, "Allah korusun, olası bir iktidarlarında bu durum daha da kötüleşir. Anket sonuçlarının da yavaş yavaş toparlandığını görüyoruz. Bu devletin kamu maliyesini üç ay yönetemezler. Üç ay sonra maaş ödeyememe riski dahi ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Berova, "Hep vermek üzerine konuşuluyor. Almak, kontrol ve disiplin üzerine konuşulan hiçbir şey yok. Bu zihniyet yönetimde olduğu bir süreçte üç aydan fazla dayanamaz. Eski tünelin ucunda ışık görememe durumları yeniden ortaya çıkar" dedi.

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