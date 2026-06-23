  • BIST 14539.61
  • Altın 6176.17
  • Dolar 46.4763
  • Euro 52.9195
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAEuropol toplantıları Güney Kıbrıs’ta yapılıyor

Ertuğruloğlu, ülkede bulunan 8 ülkeden askeri ataşeleri kabul etti: Kıbrıs konusu aktarıldı

» »
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı kapsamında KKTC'de bulunan sekiz ülkeden askeri ataşeleri kabul etti.
Ertuğruloğlu, ülkede bulunan 8 ülkeden askeri ataşeleri kabul etti: Kıbrıs konusu aktarıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı’nda görevli sivil ve askeri unsurların katılımıyla icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nı gözlemci olarak takip etmek üzere KKTC’de bulunan konuk ülke askeri ataşelerini kabul ederek görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Türkiye, Azerbaycan, Libya, Ruanda, Gambiya, Zambiya, Sierra Leone ve Somali’den askeri yetkililer yer aldı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, askeri heyete, Kıbrıs konusunda brifing verdi; Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çalışma Dairesi’nin sistemine izinsiz erişim iddiası: 3 gün tutuklu kalacak23 Haziran 2026 Salı 14:31
  • Çalışma Dairesi web sitesine kanunsuz erişim sağlayan bir kişi tutuklandı23 Haziran 2026 Salı 13:37
  • Bahçeli: Kıbrıs'ta Hakikatin Adı İki Millet ve İki Devlettir23 Haziran 2026 Salı 13:04
  • Girne’de araç yayaya çarptı23 Haziran 2026 Salı 11:46
  • Rüzgar bugün ve yarın yer yer kuvvetli esecek23 Haziran 2026 Salı 09:39
  • Genel Kurul denetim göreviyle toplanacak23 Haziran 2026 Salı 09:38
  • 54. İskele Festivali 26 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında…22 Haziran 2026 Pazartesi 17:53
  • Mahkeme, F.Ü.’nün tutuksuz yargılanmasına devam kararı verdi22 Haziran 2026 Pazartesi 17:39
  • Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Tatbikatı başlıyor: 26 Haziran'a kadar devam edecek22 Haziran 2026 Pazartesi 08:48
  • Hava nasıl olacak?22 Haziran 2026 Pazartesi 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti