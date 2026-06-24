Güney'e postayla 8 kilogram uyuşturucu geldi

Haravgi gazetesi, bahse konu uyuşturucunun geçen pazartesi posta aracılığıyla geldiğinin tespit edildiğini yazdı.

Habere göre Avusturya’dan gelen “resim boya malzemeleri” menşeli şüpheli pakette yapılan aramada 40 naylon poşette tehlikeli madde olarak addedilen “papaver somniferum”(haşhaş) tohumları ve afyon haşhaşından elde edilen kurutulmuş kapsüller bulundu.

30 yaşındaki Hintli için mahkemede sekiz gün tutukluluk emri verildi.

Habere göre bahse konu şahıs bu ürünlerin tanıtım ve satışını TikTok üzerinden yapıyordu.