Güney Kıbrıs’a yangınlardan gördüğü zarar nedeniyle 9,21 milyon euro veriliyor

Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu’nun (EUSF) Güney Kıbrıs’a, geçen yıl yaşanan yangın felaketi nedeniyle 9,21 milyon euroluk katkı yapılmasını onayladığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi üyelerinin doğal felaketlerden zarar gören Güney Kıbrıs, Romanya ve İspanya’ya toplam 144,1 milyon euroluk yardım yapılmasını onayladıklarını yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs’ın daha önce de acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fondan 2,3 milyon euro katkı aldığı anımsatıldı.
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