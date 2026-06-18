Limasol'da paketçiye bıçaklı saldırı: Saldırganlar motosikleti alarak olay yerinden kaçtı

Limasol’da salı gece yarısından önce meydana gelen bir olayda, yabancı uyruklu 30 yaşındaki paketçinin kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, motosikletli ve yanında arkadaşı da bulunan paketçinin yemek siparişini teslim etmek için Limasol’a bağlı “Episkopi” bölgesinde bulunduğu sırada yüzleri maskeli ve bıçaklı üç kişinin saldırısına uğradığını yazdı. Gazete, olayın faillerinin paketçi ve arkadaşını bıçakla etkisiz hale getirmesi ardından paralarını ve üç cep telefonunu aldıklarını belirtti.

Saldırganların paketçinin motosikletini alarak olay yerinden kaçtığını yazan gazete, polisin olaydan haberdar edildiğini ve polisin olayı araştırdığını ekledi.