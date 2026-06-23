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Evkaf: Hz. Ömer Türbesi ve çevresinde yapılacak faaliyetler için yazılı izin alınmalı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Hz. Ömer Türbesi ve çevresinde gerçekleştirilecek her türlü sosyal, kültürel veya benzeri etkinlik, organizasyon ve faaliyetin Daire’nin yazılı izni alınmaksızın yapılmaması gerektiğini duyurdu.
Evkaf: Hz. Ömer Türbesi ve çevresinde yapılacak faaliyetler için yazılı izin alınmalı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, idarenin bilgisi ve onayı dışında yapılacak faaliyetlerin kabul edilemez olduğu, gerekli görülmesi halinde ise ilgili yasal ve idari işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

Hz. Ömer Türbesi ve çevresinin, İslam dünyası açısından yüksek derecede dini, tarihi ve kültürel öneme sahip kutsal bir ziyaret ve ibadet alanı olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu alanın manevi dokusunun, tarihi kimliğinin ve kutsiyetinin korunmasının Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin temel sorumlulukları arasında yer aldığı ifade edildi.

“Kutsal mekanlara saygı göstermek, onların manevi atmosferini korumak ve dinî hassasiyetlere riayet etmek, yalnızca kurumsal bir yükümlülük değil, aynı zamanda evrensel bir sorumluluktur.” ifadelerine yer verilen açıklamada; tüm kişi, kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti göstermesi ve ilgili kurallara titizlikle uymasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Hz. Ömer Türbesi'nin tarihi ve manevi değerine zarar verebilecek veya bu değerlere gölge düşürebilecek herhangi bir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceği hatırlatılarak, konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi istendi.

 

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