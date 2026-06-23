Sivil toplum örgütleri: AÖA ticari ve belirsiz bir yapıya dönüştürülemez

Gençlik, öğrenci ve tematik alanlarda faaliyet gösteren sekiz sivil toplum örgütü, Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri kaygıyla karşılayarak, "AÖA ticari ve belirsiz bir yapıya dönüştürülemez" açıklamasını yaptı.

Daha önce "Söz Gençte" etkinliğini de ortaklaşa organize eden gençlik, öğrenci ve tematik alanlarda faaliyet gösteren sekiz sivil toplum örgütü, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yasası'nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP), Dijital Kültür Derneği, Genç Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği (KTGHD), Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği (KTOG), Mağusa Gençlik Merkezi Derneği (MAGEM) ve Halk Sanatları Derneği (HASDER) Gençlik Kulübü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu değişikliklerin kaygıyla karşılandığı belirtildi.

Önerilen düzenlemenin Akademi'nin öğrencilerden ücret talep edebilmesinin önünü açtığı belirtilen açıklamada, yabancı öğrencilere ayrılacak kontenjanlar, farklı giriş sistemleri ve muafiyet uygulamalarına ilişkin ciddi belirsizlikler bulunduğu kaydederek "Atatürk Öğretmen Akademisi ticari ve belirsiz bir yapıya dönüştürülemez" ifadelerini kullandı.

"KAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Gençlik, öğrenci ve tematik alanlarda faaliyet gösteren sekiz sivil toplum örgütünün ortak basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP), Dijital Kültür Derneği, Genç Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği (KTGHD), Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği (KTOG), Mağusa Gençlik Merkezi Derneği (MAGEM) ve Halk Sanatları Derneği (HASDER) Gençlik Kulübü olarak Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri kaygıyla karşılıyoruz.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin güçlendirmesi ve eğitim niteliğinin arttırılması son derece önemlidir. Eğitime yapılacak yatırımların arttırılması ve ilgili yasal düzenlemelerin Atatürk Öğretmen Akademisi’ni güçlendirir işlevde olmalıdır.

'DÜZENLEME ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET TALEP EDİLEBİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇARKEN, FARKLI GİRİŞ SİSTEMLERİ VE MUAFİYET UYGULAMALARI KONUSUNDA CİDDİ BELİRSİZLİKLER İÇERMEKTEDİR'

Önerilen düzenleme, Akademi'nin öğrencilerden ücret talep edebilmesinin önünü açarken; yabancı öğrencilere ayrılacak kontenjanlar, farklı giriş sistemleri ve muafiyet uygulamaları konusunda ciddi belirsizlikler içermektedir.

Öğretmenlik mesleği kısa yollarla edinilebilecek bir meslek değildir. Farklı diploma sahiplerinin muafiyetlerle ve hızlandırılmış süreçlerle öğretmenliğe yönlendirilmesi, öğretmen yetiştirme sisteminin niteliğini tartışmalı hale getirecektir.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin görevi gelir yaratmak değil; ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmenleri yetiştirmektir. Eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyebilecek, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını aşındırabilecek ve geleceğe ilişkin belirsizlikler yaratabilecek bu düzenleme yeniden değerlendirilmelidir.

AÖA ve bu konuyla ilgili mevzuat bütüncül bir şekilde STÖ, akademisyenler ve ilgili taraflarla hep birlikte ortak akılla ele alınmalıdır"