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Holguin-Costa görüşmesi ertelendi: NATO zirvesi beklenecek

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Rum basını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirmeyi planladığı Brüksel ziyaretini 13 Temmuz’a ertelediğini yazdı.
Holguin-Costa görüşmesi ertelendi: NATO zirvesi beklenecek

Fileleftheros gazetesi, “NATO Yüzünden Holguin’in Takviminde Değişiklikler” başlıklı haberinde, Holguin’in Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanlarıyla Kıbrıs sorununa ilişkin temaslarda bulunmadan önce Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ni ve zirve kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupalı liderler arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeleri beklemek istediğini öne sürdü.

Gazete, Rum hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Holguin’in Brüksel ziyaretini NATO Zirvesi’nden bir hafta sonraya, 13 Temmuz’a ertelemeyi tercih ettiğini, bunun da Ada’ya yapacağı yeni ziyaretin Temmuz ayının ilerleyen günlerine kayabileceği anlamına geldiğini belirtti. Haberde, bu durumun gayriresmî genişletilmiş toplantının tarihi konusunda da soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılmalarının beklendiği kaydedildi. Program ve katılımcı listesinin henüz kesinleşmediği, ancak iki AB kurum başkanının geçen yıl Lahey’de olduğu gibi Ankara’ya da davet edilmelerinin beklendiği belirtildi.

Gazeteye göre Rum Başkanlık Müsteşarı İrini Piki, Rum yönetiminin BM Genel Sekreteri’nin siyasi iradesine, AB’nin artan ilgisine ve Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorununa “net şekilde bağlanmasına” yatırım yaptığını söyledi.

Piki, “1974 yılında 4’ü darbeciler tarafından öldürülen, biri de Barış Harekatı sırasında ölen beş Rum için Baf’ın Hloraka köyünde düzenlenen anma töreninde, Rum yönetiminin hedefinin Kıbrıs’ın kurtuluşu, yeniden birleşmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB ve BM üyesi modern bir devlete evrilmesi” olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümünün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile hükümetinin en önemli önceliği olduğunu belirten Piki, Güney Kıbrıs’ın bölgede “sorumluluk ve hümanizm gücü” olduğunu, “AB üyeliğinin sağladığı imkânlardan yararlanarak savunma kapasitesini güçlendirmeyi” sürdürdüğünü söyledi.

Alithia gazetesi ise haberi, “Kıbrıs Sorunu: Gelişmeler NATO Toplantısında… Holguin Brüksel Temaslarını Erteledi… Ankara’da Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi Beklenti Yaratıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, Holguin’in Brüksel ziyaretini, NATO Zirvesi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında yapılması beklenen görüşmenin Kıbrıs sorununda yeni bir ivme yaratabileceği beklentisi ve zirvenin sonuçlarını görmek istemesi nedeniyle ertelediğini ileri sürdü.

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