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Genel Kurul son toplantısını yapacak: Gündem yoğun

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yaz tatili öncesi yasama gündemli son toplantısını yapacak. Gündemde, 10 yasa tasarısı, üç rapor, üç karar tasarısı ve bir de yasa önerisi bulunuyor.
Genel Kurul son toplantısını yapacak: Gündem yoğun

Saat 10.00’da başlayacak toplantıda, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 408/5/2026), Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 410/5/2026), Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 413/5/2026), Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 414/5/2026), Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 415/5/2026), Kamuda Görev Yapan Geçici Personele İlişkin Yasa Önerisi (Y.Ö.No:64/3/2024), Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 299/4/2025), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 314/4/2025), Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 400/5/2026) ve Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 317/4/2025) görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin, Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ve Sayıştay Komitesi’nin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 Mali Yılına İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:57/5/2026) ilişkin raporu da ele alınacak.

Genel Kurulda, üçüncü görüşmesi yapılacak tasarılar ise şöyle:

“Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 397/5/2026), Alaniçi Köyünde Bulunan Parsel 105 (120/25) Müslüman Mezarlığı İçinden Geçen Muratağa Şehitliğine Giden Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:7/3/2024), Haspolat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ‘Sevgi Çocuk Köyü’ Kullanımı Amacıyla Kiralı Emlakin İçinden Geçen Kamu Yolunun Yol Güzergahı Düzeltme İşlemi Talebi ile İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:13/4/2025), Alayköy’de Evkaf Yüksek Meclisi Adına Kayıtlı A18 Koçan No’lu Köy İçinde Blok A Eski Parsel 23 Yeni Ada 106/3 Parsel Tapu Referanslı Emlakin Batı Hududundan (5.58 M Genişliğinde Tkr.18 Ayak) A Kısmı 36,58 M2 Alanında Kamu Yolu Yapılması Şartıyla Verilmesi Karşılığında Blok A Eski Parsel 24 Yeni Ada 106/ 19 Parsel No’lu Emlakin Kuzey Hududu Boyunca B Kısmı 36,58 M2 Eşit Alanındaki Emlaki Evkaf Yüksek Meclisi Adına A18 Koçanına Birleştirilmesinden Oluşacak İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:15/5/2026).”

Toplantıda, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurusunun Değerlendirilmesine İlişkin Raporu da görüşülecek.

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