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İki çocuk araçta ölü bulundu

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Güney Kıbrıs'ın Larnaka Xylofagou bölgesinde 8 ve 10 yaşlarındaki aynı aileden iki çocuk, park halindeki bir aracın içinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İki çocuk araçta ölü bulundu

Güney Kıbrıs'ın Larnaka  kazasına bağlı Ksilofagu (Xylofagou) köyünde yaşanan olayda, aynı aileden 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk park halindeki bir aracın içinde ölü bulundu.

İlk belirlemelere göre çocukların boğulma (asfiksi) sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İngiliz Üsler Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler Ksilofagu'daki bir evin önünde olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturmaya Kıbrıs Cumhuriyeti Polisi de destek verirken, olay yerine ambulans ekipleri de sevk edildi.

Yetkililer, iki çocuğun aracın içinde nasıl kaldığı ve olayın tüm ayrıntılarının yürütülen soruşturma kapsamında araştırıldığını bildirdi.

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