Yerde Buldukları Banka Kartıyla 5 Bin TL'yi Aşkın Harcama Yaptılar

Lefkoşa’da iki kadın, bir şahsın sokakta düşürdüğü banka kartını alarak yaklaşık 5 bin 100 TL tutarında harcama yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen olayda, C.B. (22) ile B.G. (29), bir şahıs tarafından düşürülen banka kartını bularak alıkoydu.

Şüphelilerin, söz konusu banka kartını kullanarak toplam 5.099,96 TL tutarında harcama yaptıkları ve bu yolla banka ödeme emrini sahteledikleri tespit edildi.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen iki zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.