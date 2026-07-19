Haspolat Sanayi Bölgesi'nde Demir Sopalı Kavga: 4 Kişi Tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 18 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin önünde taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
İddiaya göre B.G. (48), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu demir sopayı diğer taraf olan S.G. (37), H.Ö. (42) ve A.E.'nin (27) üzerine doğru salladı. Ardından taraflar birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle kavga etti.
Kavga sırasında yüksek sesle bağırıp çağıran şahısların çevreye rahatsızlık verdiği belirtilirken, olaya karışan dört kişi polis tarafından tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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