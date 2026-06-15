  • BIST 13938.48
  • Altın 6426.64
  • Dolar 46.2564
  • Euro 53.7546
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

Lefkoşa Yenişehir'de bugün asfaltlama çalışması başlıyor

» »
LTB, Yenişehir’deki Şehit Mustafa Hasan Sokak ile Şehit O. Mustafa Sokak’ta bugünden itibaren asfaltlama çalışmalarına başlayacak. Sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.
Lefkoşa Yenişehir'de bugün asfaltlama çalışması başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yenişehir'de asfaltlama çalışması başlatıyor.  

LTB’den verilen bilgiye göre, Şehit Mustafa Hasan Sokak ve Şehit O. Mustafa Sokak'ta, bugünden itibaren başlayacak çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla sürücülere uyarı yapıldı.

LTB, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, araçlarını çalışma alanlarına park etmemeleri ve alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dikkat! Lefkoşa’da yarın geniş çaplı elektrik kesintisi olacak30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:13
  • CTP'den Gönyeli'ye çok güçlü başkan adayı28 Mayıs 2026 Perşembe 17:15
  • 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirmiş halde bulundu28 Mayıs 2026 Perşembe 11:51
  • Alayköy çevre yolunda bisiklet yarışı nedeniyle 15.30-18.30 arası yol kapalı olacak18 Mayıs 2026 Pazartesi 16:01
  • LTB hafta sonu Sanayi Bölgesi'nde asfaltlama yapacak14 Mayıs 2026 Perşembe 16:44
  • Lefkoşa’da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı, 1 tutuklu14 Mayıs 2026 Perşembe 14:01
  • Marketten 36 bin TL’lik ürün çaldığı iddia edildi13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:08
  • Uyuşturucudan tutuklanan öğrenci cezaevine gönderildi13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:02
  • Çalıştığı mağazadan 2 bin dolar çaldığı iddia edilen zanlıya 2 gün tutukluluk13 Mayıs 2026 Çarşamba 14:59
  • Asfaltlama Duyurusu08 Mayıs 2026 Cuma 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti