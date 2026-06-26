Lefkoşa'da Seri Bisiklet ve Scooter Hırsızı Yakalandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, 7 Mart ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’nın farklı bölgelerinde muhafaza edilen toplam 5 adet bisiklet ve elektrikli scooter, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındı.
Polis İzini Sürdü, Zanlıyı Tespit Etti
Şikayetlerin ardından harekete geçen Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri ileri soruşturma kapsamında hırsızlık olaylarının zanlısı olarak belirlenen M.A.'yı (E-22) tespit ederek gözaltına aldı.
Soruşturma Sürüyor: Çalınan araçlarla ilgili "Hırsızlık" suçlamasıyla tutuklanan zanlı M.A. hakkında polisin başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.
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