  • BIST 13981.05
  • Altın 6092.24
  • Dolar 47.135
  • Euro 53.935
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Türkiye Dışişleri, Yunanistan'ın Türk azınlığına ait sekiz okulu kapatmasını kınadı

» »
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan’ın öğrenci sayısı yetersizliğini gerekçe göstererek Batı Trakya Türk azınlığına ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınadı.
Türkiye Dışişleri, Yunanistan'ın Türk azınlığına ait sekiz okulu kapatmasını kınadı

Keçeli’nin X’ten açıklaması şöyle:

“Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte Azınlık ilkokullarının sayısı 76’ya düşürülmüştür.

İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu’nda birinci sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılması da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneğidir.

Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir.

Batı Trakya Türk Azınlığı’yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan’ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz.

Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek30 Mayıs 2026 Cumartesi 16:10
  • Küresel ısınmada kritik eşik uyarısı: Dünya yeni rekorlara hazırlanıyor28 Mayıs 2026 Perşembe 11:06
  • AfD iktidar olunca devlet kadrolarında tasviye planlıyor17 Mayıs 2026 Pazar 21:54
  • Rıza Pehlevi'ye Berlin'de boyalı saldırı23 Nisan 2026 Perşembe 15:16
  • YKP’nin de katıldığı Avrupa Sol Partisi 8. Kongresi gerçekleşti22 Nisan 2026 Çarşamba 09:25
  • AB’de anket: ABD, “tehdit” olarak görülüyor19 Nisan 2026 Pazar 16:50
  • 16 yıldır iktidarda olan Orban yenilgiyi kabul etti, zafer muhalefet lideri Magyar'ın13 Nisan 2026 Pazartesi 08:27
  • Macaristan seçimleri... Tek adamın sonu ...12 Nisan 2026 Pazar 21:44
  • Fransa'da yerel seçim: Ülkenin en büyük üç kentinde sol kazandı23 Mart 2026 Pazartesi 09:52
  • Almanya yapay zeka nedenli işsizliği düşünüyor: 'Temel gelir çözüm olabilir'22 Mart 2026 Pazar 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti