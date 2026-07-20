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ARUCAD Erkek Masa Tenisi Takımı, Avrupa Üniversiteler Oyunları'na galibiyetle başladı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Erkek Masa Tenisi Takımı, İtalya'nın Salerno kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Oyunları Salerno 2026'daki ilk grup maçını kazanarak organizasyona başarılı bir başlangıç yaptı.
ARUCAD Erkek Masa Tenisi Takımı, Avrupa Üniversiteler Oyunları'na galibiyetle başladı

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen organizasyonda F Grubu'nda mücadele eden ARUCAD, ilk karşılaşmasında Birleşik Krallık temsilcisi Imperial College London ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanan ARUCAD, turnuvadaki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.

Antrenörlüğünü Babür Mehmet Üstündağ'ın yaptığı takımın kadrosunda Cemal Kara, Sertaç Savim ve Osman Mehmet Sayak yer alıyor. ARUCAD, F Grubu'nda ayrıca İsviçre'den Lozan Üniversitesi (University of Lausanne) ile Azerbaycan'dan Azerbaycan Spor Akademisi (Azerbaijan Sport Academy) ekipleriyle mücadele ediyor.

ARUCAD Erkek Masa Tenisi Takımı, gruptaki ikinci maçında Azerbaycan Spor Akademisi, son grup karşılaşmasında ise Lozan Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar, Salerno'daki PalaSele Spor Salonu'nda oynanıyor.

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