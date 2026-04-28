Ringde dev randevu: Joshua-Fury

Boks dünyasına müjdeli haber geldi. Anthony Joshua ile Tyson Fury'nin karşı karşıya gelmesi için anlaşma sağlandı.

Profesyonel boksta yılın en büyük maçı resmen açıklandı. Anthony Joshua ile Tyson Fury… Uzun süredir beklenen karşılaşma için anlaşmaya varıldı.

Organizatör Eddie Hearn sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İmzalandı, bitti, teslim edildi… Joshua – Fury maçı hazır” ifadelerini kullandı. Bu dev mücadele İngiliz boks tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak görülüyor.

Karşılaşmanın yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor.

Ancak Joshua için önce bir ara sınav var. 36 yaşındaki boksör, 25 Temmuz’da Riyad’da Arnavut Kristian Prenga ile karşılaşacak.

Anthony Joshua’nın ringe dönüşü sadece sportif değil aynı zamanda duygusal bir hikâye taşıyor. Aralık ayında Nijerya’da geçirdiği trafik kazasında iki yakın arkadaşını kaybeden yıldız isim, uzun süre bokstan uzak kalmıştı.

Joshua, geçirdiği sakatlıklar ve ameliyat sürecinin ardından yeniden antrenmanlara başladı. Hazırlıklarını ise eski rakibi Oleksandr Usyk ile birlikte sürdürüyor.

Tyson Fury cephesinde ise ringlere dönüş kararı net. Eski dünya şampiyonu boksu özlediğini açıkça dile getiriyor. Fury, Anthony Joshua ile olan rekabetini, kariyerindeki en önemli motivasyonlardan biri olarak görüyor