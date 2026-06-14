Seçimler 6 Aralık'ta olması yönünde UBP'de görüş birliği

UBP Milletvekili Zorlu Töre, yerel seçimler ile merkezi seçimlerin 6 Aralık’ta birlikte yapılması yönünde parti grubunda görüş birliği oluştuğunu açıkladı.

UBP Milletvekili Zorlu Töre, yerel seçimler ile merkezi seçimlerin 6 Aralık’ta birlikte yapılması yönünde parti grubunda görüş birliği oluştuğunu açıkladı.

Kıbrıs TV’de değerlendirmelerde bulunan Töre, seçim konusunun UBP’nin yetkili organlarında ele alındığını belirterek, iki seçimin aynı gün yapılmasının hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlayacağını ifade etti. Töre, Başbakan Ünal Üstel’in Yüksek Seçim Kurulu ile değerlendirmelerde bulunduğunu da söyledi.

Töre, 6 Aralık tarihinin UBP Grubu’nda öne çıktığını dile getirirken, tarihin hükümet ortaklarıyla yapılacak istişarelerin ardından netleşebileceğini kaydetti. Ayrıca seçim sisteminde değişikliğe gidilmeden karma oyun devam etmesi yönünde de görüş bulunduğunu aktardı.

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun ise konunun grup toplantısında değerlendirildiğini ancak şu aşamada resmi bir karar alınmadığını açıkladı. Atun, seçim tarihini kamuoyuna duyurma yetkisinin Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ve kendisinde olduğunu belirtti.