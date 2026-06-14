LTB’den Asfaltlama Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi, Yenişehir bölgesinde bulunan Şehit Mustafa Hasan Sokak ile Şehit O. Mustafa Sokak’ta 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren asfaltlama çalışmalarına başlayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Yenişehir bölgesinde bulunan Şehit Mustafa Hasan Sokak ile Şehit O. Mustafa Sokak’ta 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren asfaltlama çalışmalarına başlayacak.

Çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, araçlarını çalışma alanlarına park etmemeleri ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmaları istendi.