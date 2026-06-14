Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak. Genel Kurul’un gündeminde Daimi İkamet İzni, Yabancılar ve Muhaceret, Yurttaşlık ile Doğum ve Ölümlerin Kaydı yasalarında değişiklik öngören dört yasa tasarısı yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’un gündeminde “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı ” ile “Doğum ve Ölümlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.