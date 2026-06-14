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Girne’de Eğlence Mekanlarına Denetim: 5 İşletmeye Yasal İşlem

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Denetimlerde ayrıca dört ayrı işletmenin de belirlenen mekan kapatma saatine uymayarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.
Girne’de Eğlence Mekanlarına Denetim: 5 İşletmeye Yasal İşlem

Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Haziran 2026 tarihinde eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli müzik izni bulunmamasına rağmen ses yükseltici cihaz kullanarak müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca dört ayrı işletmenin de belirlenen mekan kapatma saatine uymayarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.

Söz konusu işletme sahipleri ve işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılırken, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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