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Gazimağusa bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Akım Temini Projesi kapsamında orta gerilim şebekesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Gazimağusa bölgesindeki bazı köy ve bölgelerde yaklaşık iki saatlik elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Gazimağusa bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak

Gazimağusa bölgesinde bazı köylere yarın yaklaşık iki saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre “Akım Temini Projesi” kapsamında orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı; 10.00 ile 12.00 saatleri arasında İnönü Köyü, İnönü Ağıllar, Türkmenköy, Beyarmudu, Beyarmudu ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar bölgesinde enerji kesintisi yapılacak.

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