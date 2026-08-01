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Tufan Erhürman: “Her türlü atraksiyon var, eksik olan ciddiyet”

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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakereleri ve siyasi gelişmeler üzerinden eleştirilerde bulundu.
Tufan Erhürman: “Her türlü atraksiyon var, eksik olan ciddiyet”

Erhürman, açıklamasında “Her türlü atraksiyon var” ifadelerini kullanarak, siyasette fotoğraf paylaşımları, açıklamalar, protokol tartışmaları ve iç politikaya yönelik hamleler yapıldığını savundu.

“Güneyde, kuzeyde fotoğraflar, fotoğraflar üzerinden tribüne açıklamalar, vücut dili çalışmaları, protokol bilmeyen ziyaretler, ‘küçük dağları ben yarattım, büyükler babamdan miras’ halleri, ezberler, iç politika için manipülasyonlar...” ifadelerini kullanan Erhürman, “Daha neler neler... Bir ciddiyet eksik” değerlendirmesinde bulundu.

5+1 formatındaki görüşmelerin hazırlıklarıyla ilgili bazı metinlerin yorum yoluyla değiştirilmeye çalışıldığını iddia eden Erhürman, “Açıklayan tarafından teyit edilmiş apaçık metinleri değiştirme çabaları var” dedi.

Erhürman açıklamasının devamında, “Güneyde de kuzeyde de hangi atraksiyon olursa olsun bizim için değişen hiçbir şey yok” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin kendileri için rehber olduğunu belirten Erhürman, “Görüşmek isteyen herkesle doğru çerçeve içinde görüşüp, dinlemek isteyen herkese anlatarak, çok çalışarak, ciddiyetle yolumuza devam ediyoruz. Çocuklarımız için...” dedi.

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