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Emanet Parayı Hesabına Yatırmayıp Tasarrufuna Geçirdi: Tutuklandı

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Girne'de emanet olarak teslim aldığı 17 bin Sterlini sahibinin banka hesabına yatırmayarak tasarrufuna geçirdiği tespit edilen 60 yaşındaki kadın tutuklandı.
Emanet Parayı Hesabına Yatırmayıp Tasarrufuna Geçirdi: Tutuklandı

Girne'de emanet olarak teslim aldığı 17 bin Sterlini sahibinin banka hesabına yatırmayarak tasarrufuna geçirdiği tespit edilen 60 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen olayda, M.B.K. (60), arkadaşı tarafından banka hesabına yatırılması amacıyla kendisine emanet edilen toplam 17 bin Sterlin nakit parayı yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturma kapsamında zanlı, Ercan Uluslararası Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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