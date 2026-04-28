Kıbrıs Türk at yarışçılığına önemli yatırım

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği, hipodrom parkurunda kullanılacak toplam 2 bin 700 metrelik iç ve dış hat bariyer borularının satın alımını öz kaynaklarıyla tamamladı.
Kıbrıs Türk at yarışçılığı adına önemli bir yatırım tamamlandı.

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY), uzun süredir planlanan ve toplam uzunluğu 2 bin 700 metreyi bulan (iç ve dış hat) hipodrom parkur bariyer borularının satın alım sürecini kendi öz kaynaklarıyla tamamladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bariyerlerin montajına geçilmeden önce, Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından yürütülecek drenaj ve zemin kumlama çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. Söz konusu altyapı işlemlerinin ardından parkur güvenliğini artıracak bariyerlerin montajı gerçekleştirilecek.

KTAY Başkan’ı Bahir Çetinkaya, yapılan yatırımın at yarışçılığı camiası için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak gelişmeyi kamuoyuna saygıyla duyurdu.

