AfD iktidar olunca devlet kadrolarında tasviye planlıyor

Almanya'da Eylül ayında doğudaki üç eyalette düzenlenecek seçimlerde oylarını artırarak muhtemelen birinci parti olması beklenen aşırı sağcı, göç ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bu eyaletlerde iktidara hazırlanıyor.

Özellikle Saksonya-Anhalt eyaletinde son dönemde yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında açık ara farkla önde görünen partinin, salt çoğunluğu sağlayarak iktidar olması halinde üst düzey devlet kadrolarını değiştirmesi bekleniyor.

Mitteldeutsche Zeitung ve Frankfurter Allgemeine gazeteleri, anketlere göre, oy oranı yüzde 42 bandında olan partinin, olası seçim zaferinin ardından eyalet yönetimini nasıl kendi kadrolarıyla yapılandıracağına yönelik yoğun bir planlama içinde olduğunu yazdı.

Frankfurter Allgemeine'ye konuşan AfD'nin Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund; eyalet yönetiminin üst kadrolarında kritik öneme sahip 150 ile 200 civarında pozisyon saptadıklarını söyledi.

Partinin söz konusu üst pozisyonlar için bir süredir federal çapta personel arayışına girdiğini belirtirken, "Elbette diğer eyaletlerden de iyi isimleri bünyemize katacağız. Doğu ya da Batı Almanya'dan olmaları fark etmez" diyerek kadro arayışını da doğruladı.

Bu arada Siegmund, olası bir iktidar sürecinde kendilerine direniş gösterilmesi halinde üst düzeydeki memurlar da dahil hepsini görevden almakla tehdit ediyor. Öte yandan hâlâ görevde olan memurların bir kısmının ise AfD'nin planladığı politikaları destekleyeceği konusunda iyimser. Siegmund, "Ancak çalışmalarımızı engellemeye yönelik bir girişim olursa, doğal olarak önlemlerimizi almak zorundayız" diyerek tehditkar bir tonla konuşuyor.

35 yaşındaki AfD'li politikacı ayrıca; Almanya'da yoğun tartışmalara yol açan ve göçmenlerin geri gönderilmesine (remigration) dair planların da yapıldığı Kasım 2023 tarihli Potsdam kentindeki aşırı sağcı gizli toplantıda da bu tür kadro meselelerinin gündeme geldiğini itiraf ediyor.

Söz konusu toplantıya Siegmund ve AfD Meclis Grubu Genel Müdürü'nün katıldığı da ortaya çıkmıştı. Toplantı aylar sonra basına sızmış, tepki olarak Almanya'da aşırı sağa karşı bir protesto zincirine neden olmuştu.

Aşırı sağcı geçmişi olan "üst düzey isimler"

Üst düzey bir AfD'li kaynak da partinin aşırı sağcı ve milliyetçi öğrenci birlikleri (Burschenschaften) içinde özellikle hukukçu adaylar aradığını haber veriyor. Özellikle üst düzey devlet kadrolarının çoğunda hukuk eğitimi almış olma şartı arandığı için partinin buna önem verdiği dikkat çekiyor.

AfD, son yıllarda yükselen sempati değerleriyle gerçekçi biçimde iktidar ihtimalinin doğması üzerine birkaç yıldır personel bulma ve kendi kadrolarını yetiştirme çabasına girdi.

Bu amaçla kurulan ve adını Alman bayrağını oluşturan siyah, kırmızı ve altın sarısı renklerinden alan federal çapta "Schwarz-Rot-Gold Akademisi" bulunuyor. Aynı amaçla AfD federal teşkilatında bir "Hükümet Katılımı Çalışma Grubu" da kuruldu.

AfD'nin iktidara hazırlandığı Saksonya-Anhalt eyaletine komşu olan Thüringen eyaletinde de parti, geçen yıl sonunda Schwarz-Rot-Gold Akademisi'nin bir nevi yerel uzantısı sayılan kendi siyasi parti okulunu kurdu.

"Siyaset Akademisi Thüringen" adını taşıyan bu oluşum, partinin gelecekteki programlarını şekillendirecek bir "düşünce kuruluşu" olarak kurgulanıyor. Aynı şekilde kısa süre önce partinin Bavyera'da da böyle bir akademi kurduğu ortaya çıktı.

Akademinin hedefleri sadece kadro yetiştirmek değil

AfD'nin kadro yetiştirmek üzere kurduğu akademinin başkanı Roland Hartwig, verilen eğitimlerini üç sütunda özetliyor: Teorik bilgi, pratik hitabet ve medya eğitimi ile siyasi stratejiler geliştirme. Hartwig, üretilen "iyi önerilerin" doğrudan parti programlarına girmesini hedeflediklerini de belirtiyor.

Kendilerini düşünce kuruluşu olarak da gören AfD akademilerinin hedefleri arasında; toplumun bilincine yerleşmek ve iktidar sorumluluğu üstlenildiğinde sol eğilimli sivil toplum, medya ve üniversiteler gibi alanlarda karşılaşacakları "zorluklarla" nasıl başa çıkılacağına dair yol haritaları geliştirmek de yer alıyor.

Her ne kadar yöneticileri reddetse de söz konusu akademiler uzmanlar tarafından ABD'deki "Project 2025" veya Avusturya'daki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) "Mavi Akademisi" (Blaue Akademie) ile kıyaslanıyor.

Peki AfD iktidarın eşiğinde mi?

Güncel anketlere göre AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde tek başına iktidar olması kuvvetle muhtemel. 97 koltuklu eyalet parlamentosunda salt çoğunluk için gerekli vekil sayısı 49.

Anketlerde yüzde 42 ile birinci güç olan AfD'yi yüzde 24 ile muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi izliyor. Onu yüzde 13 ile Sol Parti, onu ise sadece yüzde 6 ile federal hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) takip ediyor.

Gidişatın bu şekilde seyretmesi ve Yeşiller ile diğer küçük partilerin yüzde 5 barajını aşıp meclise girememesi halinde AfD'nin salt çoğunluğa ulaşması için oyunu sadece yüzde 43'e çıkarması yetecek.

AfD için bu eşik ve salt çoğunluk çok önemli, nitekim demokratik partilerin hiçbiri aşırı sağcı bu parti ile iş birliğine yanaşmıyor. Dolayısıyla oylarını artırsa da salt çoğunluğu sağlayamaması halinde iktidara gelmesi güç.

Ancak AfD'ye göre iktidara gelmesi sadece zaman meselesi. Kalesi olan doğudaki eyaletlerde iktidar olmak ve yönetim başarısı göstermek ise var oluş meselesi ve parti için federal düzeydeki bir hükümet için belirleyici bir test niteliğinde.

İktidara gelmesi kuvvetle muhtemel doğu eyaletlerindeki başarısının, partinin Almanya ve Avrupa çapındaki geleceği için belirleyici olacağı değerlendiriliyor.