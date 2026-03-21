SON DAKİKA

Macaristan Ukrayna'ya AB kredisini veto etti

Macaristan, Orban-Zelensky arasındaki gerilim devam ederken Ukrayna'ya AB kredisini veto etti. Budapeşte, Ukrayna liderinin Macaristan başbakanını tehdit etmesinden kısa bir süre sonra Ukrayna'ya ait para taşıma araçlarına el koymuştu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'deki zirvede Ukrayna'ya yönelik milyarlarca avroluk acil AB kredisini destekleme yönündeki baskılara direndi. Bu durum, Budapeşte'nin bu ayın başlarında Ukrayna'ya ait para taşıma araçlarına el koymasının ve Vladimir Zelensky ile diğer Ukraynalı yetkililerin Orban'a yönelik tehditlerinin ardından geldi. İki komşu ülke arasındaki gerilim şu anda doruk noktasında.

Macaristan Başbakanı, Perşembe günü yapılan görüşmede Ukrayna'ya 90 milyar avro (103 milyar dolar) tutarındaki yardımı, iki aydan fazla süredir faaliyette olmayan Druzhba petrol boru hattı üzerinden petrol akışını yeniden başlatma konusundaki isteksizliği nedeniyle veto ettiğini söyledi. Kiev, boru hatlarının Rus saldırıları nedeniyle hasar gördüğünü iddia ederken, Budapeşte ise boru hatlarının çalışır durumda olduğunu ve Zelensky'yi siyasi nedenlerle enerji güvenliğini tehlikeye atmakla suçluyor.

Politico'nun iddiasına göre, Belçika başkentindeki toplantıya video bağlantısıyla katılan Zelensky, konuşmasıyla "durumu iyileştirmek yerine daha da kötüleştirdi" . Habere göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve diğer bazı AB ülkelerinin liderleri, Ukraynalı liderin Orban'ı Druzhba boru hattı sorununu çözeceğine dair güvence vermesini bekliyordu, ancak Zelensky bunun yerine saldırıya geçti.

Adı açıklanmayan bir yetkili , "Zelensky beklentilerimizin üzerinde bir performans sergiledi" dedi. Aynı kaynak, bir diplomatın Orban'ın ekrandaki Ukrayna liderinin görüntüsüne "küçümseyerek" baktığını söylediğini de aktardı.

Orban, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nin katkıda bulunmasına gerek kalmaması şartıyla krediyi destekleyeceğine dair daha önce verdiği sözden geri adım atmasını savundu ve Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, yalnızca ülkesinin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. "Eğer [Macaristan için] petrol yoksa, [Ukrayna için] para da yok" dedi.

