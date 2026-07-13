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Von der Leyen: Bugün Avrupa Birliği, Kıbrıs için özel temsilci atayacak

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs konusunu görüştüğünü açıkladı.
Von der Leyen: Bugün Avrupa Birliği, Kıbrıs için özel temsilci atayacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan von der Leyen, Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde ve Avrupa Birliği'nin ilke, değerleri ile mevzuatına uygun şekilde çözümüne yönelik süreçte "yeniden ivme" hissedildiğini belirtti.

Önümüzdeki aylarda ilerleme sağlanması yönündeki fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun sürece gerekli tüm destek ve araçlarla katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Von der Leyen ayrıca, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki angajmanını artırma hazırlıkları kapsamında bugün Kıbrıs için özel temsilci atayacaklarını duyurdu.

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