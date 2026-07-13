6 Aralık Masada, Karma Oy Tarih Oluyor, Baraj %4'e İnebilir

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, genel seçimin *6 Aralık 2026* tarihinde yapılması yönünde çalışmalar sürerken, seçim sisteminde köklü değişiklikler öngören düzenlemeler de gündemde.

KULİS HABER

Kulislerde konuşulanlara göre, uzun yıllardır uygulanan karma oy sisteminin kaldırılması planlanıyor. UBP içerisinde bir karma oy krizi oluşmaması hedefleniyor böylelikle UBP'nin 17/18 vekil çıkarabileceği konuşuluyor.

Bunun yanında, halen yüzde 5 olan seçim barajının yüzde 4'e düşürülmesi seçeneği de değerlendiriliyor.

Siyasi kulislerde, söz konusu değişikliklerin seçim sonrasında UBP, DP ve YDP'nin yer alacağı bir sağ koalisyonun oluşmasını kolaylaştırmayı hedeflediği yorumları yapılıyor. Ayrıca, Halkın Partisi'nin (HP) Meclis'e girebilmesi için seçim barajının yüzde 4'e indirilmesinin de masadaki seçeneklerden biri olduğu öne sürülüyor.

MECLİS AĞUSTOS'TA TOPLANACAK

Yapılacak yasal değişiklikler için Meclis'in Ağustos ayında olağan üstü toplantıya çağrılması bekleniyor.

Görsel: Yapay Zeka