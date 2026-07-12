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480 sürücüye yasal işlem

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Polisin ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 3 bin 73 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 480 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 59 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı.
480 sürücüye yasal işlem

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde; 480 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 59 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 3 bin 73 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen sürücülerin 198’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 66’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 54’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 114’ü diğer trafik suçlarından ceza aldı.

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