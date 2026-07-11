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TC Enerji Bakanı Bayraktar, Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret etti

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Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
TC Enerji Bakanı Bayraktar, Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret etti

Kurumdan verilen bilgiye göre, Bakan Bayraktar’ı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Genel Müdür Dalman Aydın ve beraberindeki yetkililer karşıladı.

Ziyaret kapsamında, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın tarafından heyete santralin mevcut üretim kapasitesi, teknik altyapısı ve işletme süreçlerine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

-Teknecik Santrali’nin doğalgaz kullanımına geçiş süreci de ele alındı

Toplantıda ayrıca, Teknecik Santrali’nin doğalgaz kullanımına geçiş süreci de ele alındı. Bu kapsamda yürütülen hazırlıklar, planlanan teknik çalışmalar ve süreçte gelinen son aşamaya ilişkin bilgiler paylaşılırken, taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, KKTC’nin enerji altyapısının güçlendirilmesi, arz güvenliğinin artırılması ve doğalgaz dönüşüm sürecinin sağlayacağı teknik, ekonomik ve çevresel katkılar da değerlendirildi.

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