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Politis Gazetesi: “Barikatları açmayan Hristodulidis hükümetidir”

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Hristodulidis hükümetine destek veren DİKO, EDEK ve ELAM’ın geçiş noktalarının kapatılmasını istediği yazıda belirtildi.
Politis Gazetesi: “Barikatları açmayan Hristodulidis hükümetidir”

Politis “Kıbrıslıların Lideri Ne Kadar Dar Görüşlü?” başlığıyla aktardığı Kiriakos Pieridis imzalı analiz yazısında Barikatları açmayanın Hristodulidis hükümeti olduğu, Hristodulidis hükümetine destek veren DİKO, EDEK ve ELAM’ın geçiş noktalarının kapatılmasını istediği vurgulandı.

“Kıbrıs’ın 22 yıldır AB üyesi olmasına rağmen liderliğinin, Kıbrıslı Türklerin Avrupa’ya yakınlaşmasının çıkarına olup olmadığına henüz karar veremediğine” işaret edilen yazıda Avrupa Komisyonu’nun 30 Haziran tarihli Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili raporunda 2025’te 7,5 milyon geçiş yapılan kapılarda uzun sıkıntı kuyrukları oluştuğuna işaret ettiği hatırlatıldı.

Yazıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporunda, yeni kapılar açılırsa, tarafların bu şekilde ilerleme kaydetmek için siyasi irade sahibi olduklarını göstereceklerine atıfta bulunduğu anımsatıldı.

Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) aracılığıyla Kıbrıslı Türklerin ticaret yapma olanağı olduğunu saptadığı ancak bunun da Hristodulidis hükümetinden kaynaklı engellerle karşılaştığı belirtilen yazıda, ürün denetimlerindeki gecikmeler, ürün türlerine getirilen kısıtlamalar ve kapılardan kamyon geçişlerinin yasaklanması engellere örnek gösterildi. Guterres’in ticareti durduran bu engellerin kaldırılmasını istediği hatırlatıldı.

Avrupa Komisyonu’nun, başka engeller de saptadığı kaydedilen yazıda, “Kıbrıslı Türklerin ürettiği işlenmiş (Hayvansal olmayan) gıdaların yasaklandığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu tür gıdaların YHT üzerinden ticaretine rıza göstermeyi reddettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıslı Türk iş insanları bile Kıbrıs bankalarında hesap açmada sistemli zorluklarla karşılaşıyor. Kıbrıs Merkez Bankası ilgili genelgeyi yayımlamış olmasına rağmen ticari bankalar genelgeyi uygulamıyor. Hayvansal ürünler 2004’ten beri YHT’de yer almıyor. Ancak, Menşe İsmi Korumalı ürün sertifikası olan hellimin -2015’te Jean-Claude Juncker istemişti- YHT’ye eklenmesi mümkün oldu. Kıbrıslı Türkler, 25 sertifikalı üretici olmasına rağmen, bugüne kadar bir kilo bile hellim satmayı başaramadı.

Hiçbir barikatı açmayan Hristodulidis hükümetidir. Kendisini destekleyen güçler (DİKO, EDEK ve ELAM) geçiş noktalarının kapatılmasını istiyor. Zaman zaman geçişleri ve iki toplumlu ticareti şeytanlaştırarak ortamı zehirliyor. Güneydeki süpermarketler raflarına Kıbrıs Türk ürünü koymayı reddediyor.”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 22 yıldır YHT’yi seçici olarak uyguladığına dikkat çekilen yazıda, “İstese, BM ve AB’nin istediği gibi Yeşil Hat Tüzüğü’nde gerekli değişikleri (yeni geçiş noktaları açma, yeni ürünler ekleme, ürün ve kamyonlarla ilgili düzenleme) yapabileceğine, hatta Kıbrıslı Türklerin AB ile uyumlanması için karma teknik komite işletebileceğine” işaret edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “Koyduğu engellerin, Kıbrıslı Türkleri yabancılaştırmaya, ekonomilerini zayıflatmaya Türkiye’ye bağımlılığı derinleştirmeye yaradığına işaret edilen yazıda, “Kıbrıs Cumhuriyeti bu akıl almaz politikası ile, sonunda başaracağı tek şeyin kendi bacağına sıkmak olacağı” ifade edildi.

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