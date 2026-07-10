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Doğalgaz hattı mutabakatı imzalanacak

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün gerçekleştireceği KKTC ziyareti kapsamında Doğalgaz Boru Hattı Mutabakat Zaptı'nın imza törenine katılacak.
Doğalgaz hattı mutabakatı imzalanacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temasta bulunmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor. Yılmaz’ın temasları kapsamında KKTC ile Türkiye arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak.

Yılmaz’a, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da eşlik edecek.

Yılmaz temaslarına, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye yangın söndürme helikopteri teslimi ile başlayacak. Ardından Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ortak basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de görüşecek Cevdet Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nde alan incelemesinde bulunacak, ayrıca Güzelyurt Yeni Belediye Binası’nı ziyaret edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın katılımıyla Türkiye ile KKTC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı da imzalanacak.

AK Parti KKTC Ülke Temsilcilik Binasını ziyaret edecek olan Yılmaz, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemede de bulunacak.

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