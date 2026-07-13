2 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yürütülecek proje çalışması ile “Akım Temini Projesi” kapsamında bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 09.00-11.00 saatleri arasında uygulanacak kesintiden Gönyeli, Vadili, Akdoğan ve çevresindeki bazı bölgeler etkilenecek.
Elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler şöyle:
- Gönyeli Canbolat Sokak, Açıkgöz Sokak ve civarı
- Nergisli köyü
- Geçitkale Havaalanı
- İnönü Kavşağı bölgesi
- Vadili köyü
- Vadili Ağıllar
- Vadili Sanayi Sitesi
- Paşaköy Ağıllar
- Bölgedeki su motorları ve askeri birlik
- Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları
- Akdoğan köyü
- Akdoğan askeri tesisleri
- Aket tesisleri bölgesi
- Su kuyuları
- Yiğitler yolu
KIB-TEK, kesintilerin planlı çalışmalar nedeniyle yapılacağını belirterek, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden elektrik verileceğini kaydetti.
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